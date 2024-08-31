Синоптики спрогнозировали до 30-градусную жару в Москве 31 августа

Жителей столичного региона в субботу, 31 августа, ожидает ясная погода и 30-градусная жара. Осадков не ожидается.

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Днем в Москве температура будет варьироваться от 28 до 30 градусов тепла, а ночью упадет до 13 градусов. В Московской днем прогнозируют 23-25 градусов тепла, ночью похолодает до 10 градусов.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, указано на сайте Гидрометцентра.

В Москве объявили штормовое предупреждение на 31 августа и 1 сентября из-за жары.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале сентября в Центральной России ожидается теплая погода, напоминающая летнюю.

Синоптик Леус рассказал, что жара в Москве 1 сентября может побить рекорд 1938 года. Также Леус рассказал, что в первый день учебного года, 2 сентября, погода вернется в привычное для жителей Москвы состояние: солнечно и без дождей, ночью ожидается от 15 до 17 градусов тепла.

В конце сентября москвичей ждет классическое бабье лето. Воздух в этот период прогреется выше 20 градусов, а осадков почти не предвидится. Но в начале сентября не исключено похолодание до плюс 12 градусов в дневные часы.