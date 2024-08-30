Первый тестовый электропоезд проехал по участку Сокольнической линии метро

Первый тестовый электропоезд проехал по новому участку от станции «Новомосковская» до станции «Потапово» Сокольнической линии. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, для тестирования новых станций используют специальные составы, которые позволяют гарантировать безопасность будущих поездок для пассажиров. Первым на место отправился «поезд-лаборатория», который установил готовность контактного рельса и проверил работу связи с диспетчером, следует из сообщения в Telegram-канале.

Специально для транспортной выставки «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» Дептранс разработал географическую схему. Ее можно увидеть в пространстве «Цифровая станция». На карте обозначены железнодорожные и речные вокзалы, кольцевые автомагистрали и водные объекты.

Недавно стало известно, что монолитные работы на пересадочном узле между станциями «Авиамоторная» Калининской и Большой кольцевой линий метро полностью завершены.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 27 августа, сообщил, что в целях безопасности акваторию главной водной артерии столицы разделили на 12 участков для отдыха на воде, регулярных и прогулочных маршрутов, разовых мероприятий и фейерверков.