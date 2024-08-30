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Первый тестовый электропоезд проехал по участку Сокольнической линии метро

Первый тестовый электропоезд проехал по новому участку от станции «Новомосковская» до станции «Потапово» Сокольнической линии. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первый тестовый электропоезд проехал по участку Сокольнической линии метро
© Вечерняя Москва

По его словам, для тестирования новых станций используют специальные составы, которые позволяют гарантировать безопасность будущих поездок для пассажиров. Первым на место отправился «поезд-лаборатория», который установил готовность контактного рельса и проверил работу связи с диспетчером, следует из сообщения в Telegram-канале.

Специально для транспортной выставки «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» Дептранс разработал географическую схему. Ее можно увидеть в пространстве «Цифровая станция». На карте обозначены железнодорожные и речные вокзалы, кольцевые автомагистрали и водные объекты.

Недавно стало известно, что монолитные работы на пересадочном узле между станциями «Авиамоторная» Калининской и Большой кольцевой линий метро полностью завершены.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 27 августа, сообщил, что в целях безопасности акваторию главной водной артерии столицы разделили на 12 участков для отдыха на воде, регулярных и прогулочных маршрутов, разовых мероприятий и фейерверков.

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Максим Ликсутов
Сергей Собянин