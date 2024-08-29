Москвичам рассказали о погоде на День знаний

В День знаний в Москве и Подмосковье будет солнечно. Такую погоду жителям столичного региона пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями».

«2 сентября, скорее всего, московские школьники пойдут (в учебные заведения) при солнце», — рассказал он.

Синоптик добавил, что температура с утра, когда будут проводиться торжественные линейки, составит около 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов.

Осень 2024 года будет более теплой, чем обычно

Накануне россиянам сообщили, что бабье лето в Центральной России будет молодым и наступит 1 сентября. Так, днем 1 сентября столбики термометров покажут до плюс 23-28 градусов.