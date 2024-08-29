Собянин анонсировал открытие нового моста через Москву-реку

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что открытие нового шестиполосного автомобильного моста, который свяжет между собой сразу три района — Филёвский Парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники, — запланировано на 2025 год.

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Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра на его персональном сайте.

Глава города отметил, что мост обеспечит дополнительный выезд с территории Национального космического центра в северо-западном направлении столицы.

Сооружение возводят методом надвижки. В настоящее время строители устанавливают опоры и собирают металлоконструкции арочного пролётного строения.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области проектируют новую автомобильную трассу. Её проложат в Подпорожском районе для связи региона с Карелией.