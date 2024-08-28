Москвичи просят сохранить Москворецкий дендропарк в Мневниковской пойме

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В Хорошево-Мневниках прошла встреча активных жителей района с инженером-экологом, генеральным директором Московского зоопарка Светланой Акуловой по вопросу сохранности Москворецкого дендропарка и создания в нем условий для отдыха жителей столицы.

Жители Хорошево-Мневников обратились к инженеру-экологу Светлане Акуловой с просьбой помочь найти способы сохранить Москворецкий дендропарк в Мневниковской пойме. Как рассказали жители района, сейчас на территории более 0,6 га располагается красивый природный лес, однако нет благоустроенных входов в парк, скамеек, дорожек. При этом территория вокруг этого леса активно застраивается, что вызывает у жителей беспокойство по поводу сохранности парка.

28 августа 2024 года у территории Москворецкого дендропарка состоялась встреча активных жителей района со Светланой Акуловой. Светлана Акулова вместе с жителями Хорошево-Мневников осмотрели территорию вокруг Москворецкого дендропарка и обсудили возможные варианты дальнейших действий.

— Москва — уникальный город, в котором опережающая время инфраструктура органично сосуществует с большими зелеными территориями, играющими важнейшую роль в сохранении экосистемы города. И такие места, как Москворецкий дендропарк, конечно же, необходимо сохранять. Как рассказали мне жители района, сейчас дендропарком никто не занимается, и он саморазрушается. В ближайшее время мы выясним статус данной территории и определим варианты дальнейших действий, — сказала по итогам встречи Акулова.

Акулова добавила, что сейчас на территории Москворецкого дендропарка растут в том числе редкие уникальные растения, которые без должного внимания могут исчезнуть.