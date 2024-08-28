Великанова: задача депутатов МГД – служить Москве и москвичам

Задача любого депутата – это представление интересов избирателей во властных структурах и защита их прав. Об этом сообщила "Вечерней Москве" генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России, экс-депутат Московской городской думы Ирина Великанова.

"Есть очень красивые слова, которые четко описывают главную задачу депутатов городской думы – служить Москве и москвичам. Это действительно так, потому что Московская городская дума – главное связующее звено между горожанами и исполнительной властью города Москвы. Задача любого депутата – это представление интересов избирателей во властных структурах и защита их прав, которые закреплены в Конституции РФ, федеральных и городских законах", – подчеркнула Великанова.

Она добавила, что главный закон, который принимала и по-прежнему принимает Московская городская дума, – это бюджет. По словам Великановой, именно от правильно сфокусированного бюджета зависит то, как будет жить и развиваться город. Также депутаты столичного парламента решают вопросы городского хозяйства, чтобы в разное время года в городе было комфортно жить. Кроме того, парламентарии представляют интересы избирателей.

"Я сама в свое время представляла жителей Южного округа. Сейчас там продолжает работать мой коллега Степан Орлов. И я знаю, что и тогда, и сейчас было очень много обращений от жителей по самым разным вопросам. Они в большинстве своем решаются. Знаю, что на данный момент жители выступают с инициативой по благоустройству и развитию парка "Борисовские пруды". Было собрано 2 тысячи подписей и пожеланий", – добавила Великанова.

По ее словам, кроме принятия законов депутаты столичного парламента принимают активное участие в различных круглых столах, работают с письменными обращениями избирателей, которые в большей степени касаются сферы ЖКХ.

"Мы все живем в Москве и знаем, что это одна из тех сфер, которые нас всегда волнуют. Это и благоустройство, и здравоохранение, и правопорядок, и строительство, и землепользование. Отмечу, что в Москве живут очень активные граждане, и многие из них пользуются ресурсом "Активный гражданин". Те вопросы, которые приходят в этот сервис, они отрабатываются вместе с депутатами Московской городской думы", – пояснила генеральный директор Музея современной истории России.

Великанова уточнила, что могут поступать самые неожиданные обращения и просьбы от жителей.

"Человек, который решился избираться, бороться за мандат депутата Московской городской думы, должен понимать, что могут быть различные ситуации. Поэтому он должен быть стрессоустойчивым и понимать, что не всегда можно принимать простые популистские решения, потому что зачастую они могут быть неверными. Это важное требование к личности депутата", – отметила Великанова.

Выборы депутатов в Москве состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года. За этот период москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.