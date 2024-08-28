В Москве нарастили производство лекарств и медизделий на 10%

Столичные компании в первом полугодии 2024 года нарастили производство лекарств и медизделий на 10%, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам чиновника, за указанный период почти на 10% вырос выпуск препаратов для лечения нервной системы, на 13,1% — диагностических реагентов и других фармпрепаратов, а также на 41,2% — клейких перевязочных материалов, кетгутов и аналогичных материалов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город обеспечивает благоприятный инвестклимат и предлагает промышленникам инструменты поддержки, которые дают ряд преференций», — добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что инвестиции резидентов технополиса «Москва» выросли в 1,4 раза в 2024 году.