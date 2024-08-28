Москвичи смогут выбрать лучшие бассейны под открытым небом

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, посвященное городским бассейнам под открытым небом. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».

«Бассейны располагаются на фестивальных площадках «Московских сезонов», в парках «Сокольники», «Дубки», «Красная Пресня» и других. В опросе представлено свыше 20 локаций в разных районах, из которых горожане выберут лучшие. Отметить можно до пяти вариантов», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что в прошлом сезоне такие бассейны пользовались популярностью у жителей и гостей столицы. Поэтому нынешним летом их число увеличилось. Одни из самых крупных находятся в парке 50-летия Октября и ландшафтном парке «Митино». Там расположиться у воды могут одновременно более 250 посетителей.

В зонах отдыха есть раздевалки, душевые и кафе, шезлонги, зонтики и индивидуальные шкафчики. Желающим предлагают арендовать полотенце, приобрести одноразовые тапочки и надувные нарукавники. Температура воды во взрослой чаше – 29–30 градусов, в детской – 31. Ежедневно доступно четыре сеанса: с 9:00 до 10:30, с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00.

Принять участие в голосовании можно на сайте проекта.

Проект «Активный гражданин» работает в столице с 2014 года. За это время к нему присоединились более 7 млн человек, всего прошло свыше 6,6 тыс. голосований. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами.