Школа на 375 мест в районе Филевский Парк готова уже на 80%

В Багратионовском проезде столичного района Филевский Парк идет строительство новой школы на 375 мест. Ее возводят в рамках Адресной инвестиционной программы, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

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По его словам, сейчас готовность школы составляет около 80%. Завершить строительные работы планируют уже в 2024 году.

"В новом корпусе появятся инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы. В школе оборудуют многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала. Здесь построят ИТ-полигон с возможностью зонирования", – сказал Ефимов.

Также в школе будет современная медиатека для групповой и индивидуальной работы и многофункциональный спортзал с занавесом на электрическом приводе. Специализированные учебные и универсального назначения кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы сгруппируют по блокам, для которых разработают единую графическую навигацию.

Как отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, в школе благодаря использованию трансформируемых перегородок появится возможность варьировать вместительность и площадь кабинетов.

"В учебном корпусе создадут принцип безбарьерной среды: во все помещения будет обеспечен комфортный доступ, здесь установят специальную инфраструктуру", – добавил он.

Загрутдинов подчеркнул, что фасад здания уже готов, сейчас ведутся отделочные работы.

В Москве в школы, детсады и колледжи в новом учебном году пойдут более 1,6 миллиона детей. В День знаний свои двери для детей откроют 30 новых зданий, рассказал Сергей Собянин, добавив, что в каждом образовательном учреждении организовано питание.

Более того, отметил мэр столицы, стартовала программа модернизации образовательной инфраструктуры "Моя школа". Четыре здания старой постройки реконструированы, еще в 50 начались работы.