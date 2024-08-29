В районе Марьина Роща завершается капремонт дома 1970 года постройки

На северо-востоке столицы Фонд капитального ремонта приступил к восстановлению девятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: улица Шереметьевская, дом 37. Специалисты приводят в порядок фасад, а также обновляют кровельное покрытие.

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Особое внимание на объекте уделяют выполнению работ по приведению в надлежащий вид поверхностей фасада советского жилого дома, построенного из плит, отделанных мелкоразмерной плиткой. Капремонт таких зданий проводится по современной технологии с применением полимерцементных смесей. На первом этапе стены дома промыли, ликвидировали трещины и отбили отваливающуюся плитку. На следующем этапе перед специалистами стояли задачи: нанести адгезионную грунтовку, высокоадгезионные эластичные клеевые смеси, а сверху положить финишные слои из декоративной штукатурки и специальной фасадной краски. Особое внимание уделили и межпанельным швам. Их расчистили, уложили новый утеплитель и заново загерметизировали. По окончании основного объема работ в местах общего пользования установили современные стеклопакеты, привели в порядок балконы.

Сейчас в здании завершается ремонт входных групп и цокольной части. На крыше многоквартирного дома прошли работы по замене кровельного настила. Специалисты демонтировали старую стяжку и гидроизоляцию. После чего были выполнены работы по устройству новой цементно-песчаной стяжки и укладке в два этапа мягкой кровли. Осталось установить новые надежные парапеты и заменить двери выходов на кровлю.

Девятиэтажный жилой дом был построен в 1970 году по проекту типовой серии. Фасады выделены лоджиями и разноформатными окнами. Входные группы выделены козырьком и опорной стенкой. Интересно отметить, что на этой же улице находится театр «Сатирикон», которым руководит Константин Райкин.