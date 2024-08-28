После 27 августа температура воздуха в Москве будет постепенно снижаться и в среднем не будет превышать отметку в 25-27 градусов тепла. Причиной погодных изменений является смена ветра. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на главу прогностического центра «METEO» Александра Шувалова.

По словам синоптика, метеозависимые люди в этот период могут испытывать недомогание из-за высокого давления воздуха, которое превысит норму примерно на 10 мм.

Метеоролог подчеркнул, что ночной воздух также станет прохладнее – в ближайшие дни ожидается температура в диапазоне от 12 до 14 градусов. Смена антициклонов также может вызвать осадки в российской столице, однако их вероятность невысока.

«Похолоданием это, конечно, не назовешь, но ослабление жары будет заметно. Потому что ветер сменится с юго-восточного на северный и появятся облака. Это будет передняя часть нового антициклона, когда он приблизится к Москве – температурный режим изменится», – объяснил специалист.

В Москве температура 1 сентября значительно превысит норму

На севере и востоке Казахстана тем временем открылся сезон ночных заморозков, а в Беларуси вырос риск лесных пожаров. Сильные дожди между тем заливают горные и предгорные районы Кыргызстана.