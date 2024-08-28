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Собянин подвел итоги работы Московского экспортного центра

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги работы Московского экспортного центра (МЭЦ) за семь лет, заявив, что на долю столицы приходится пятая часть компаний-экспортеров в России.

Собянин подвел итоги работы Московского экспортного центра
© РИА Новости
"На долю Москвы приходится пятая часть компаний-экспортеров в стране. Будучи регионом-лидером по экспорту в России, столица поставляет свою продукцию в 167 стран. Среди лидеров: Китай, Индия, Турция, Беларусь, Казахстан. <…> Чтобы больше московских компаний могли успешнее развивать бизнес, выходить на экспорт и продвигать свои товары, семь лет назад мы создали Московский экспортный центр - единое окно поддержки экспортеров", - написал мэр в своем личном блоге.

Он отметил, что за прошедшее время инструментами центра воспользовались более 17 тыс. компаний. МЭЦ также помог свыше 1 500 столичным компаниям выйти на рынки более чем 110 стран, а объем заключенных экспортных контрактов превысил 108 млрд рублей.

"В последние годы перед нами стоит задача по поддержке переориентации поставок на дружественные рынки и установлению деловых связей на новых направлениях. И с этой задачей город успешно справляется", - подчеркнул мэр.

Экспортеры также продолжают расширять присутствие на рынках дружественных стран. Так, объем поддержанного экспорта вырос на 80% за первое полугодие 2024 года, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Собянин добавил, что за семь лет в обучающих мероприятиях центра приняли участие свыше 30 тыс. представителей столичного бизнеса. Кроме этого, с 2019 года МЭЦ организовал и софинансировал участие почти 700 компаний в 33 потоках акселерации. Общая сумма экспортных контрактов выпускников превысила 5 млрд рублей. Он также подчеркнул, что международные выставки и бизнес-миссии остаются немаловажным направлением работы центра.

"Это отличный шанс продемонстрировать свой продукт, найти потенциальных партнеров и договориться о новых сделках. При этом мероприятия за рубежом, где будет организовано участие бизнеса, выбирают сами предприниматели - для этого МЭЦ проводит опрос, по результатам которого формирует план выездов на ближайшие три года", - написал мэр.

Так, за минувшие семь лет московские бизнесмены представили свою продукцию под единым брендом "Made in Moscow" на 200 международных миссиях в 56 странах, а объем заключенных контрактов по итогам переговоров превысил 5,5 млрд рублей.

Кроме этого, центр оказывает поддержку по продвижению московских брендов на площадках онлайн-коммерции и в ретейл-сетях за рубежом. К настоящему времени МЭЦ вывел на зарубежные маркетплейсы более 900 московских компаний. С 2019 года экспортеры города также получили от правительства Москвы финансовую поддержку в виде субсидий и грантов на сумму 1,8 млрд рублей. При этом сумма контрактов, заключенных получателями мер финансовой поддержки экспортеров, превысила 57 млрд рублей, отметил мэр.

Он также подчеркнул, что поддержка экспорта, в частности выведение на международные рынки высокотехнологичных решений является стратегическим вектором политики правительства Москвы.

"Выходя на зарубежные рынки, бизнес не только получает возможность больше зарабатывать, но и учится у лидеров индустрий, перенимает опыт и, таким образом, совершенствует продукт, в том числе для московских потребителей и в масштабах всей страны. Столица продолжит создавать условия для развития московского бизнеса на международной арене и внедрять новые инструменты поддержки предпринимателей", - резюмировал Собянин.

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