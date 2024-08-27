В Ингушетии благоустроят пять зон отдыха у пруда на федеральные средства

МАГАС, 27 августа. /ТАСС/. Ингушетия благоустроит пять зон отдыха на территории городского пруда в Назрани на 103 млн рублей, выигранных во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом ТАСС рассказал мэр города Урусхан Евлоев.

"Мы разработали концепцию благоустраиваемой зоны, основанную на мнении и желаниях наших горожан. Сюда входит создание прогулочных дорожек вдоль прибрежной полосы городского пруда, зоны для мероприятий напротив дворца культуры с большим экраном, который также подойдет для проведения вечерних киносеансов на открытом воздухе, большой плейхаб для детей с большой игровой площадкой", - сказал Евлоев.

По его словам, также в проект входит зона отдыха для взрослых рядом с лодочной станцией, которую реконструируют и обустроят навесами и столиками.

"Кроме того, рядом с городским прудом появится спортивная зона, которая будет оборудована необходимым инвентарем для занятий различными видами спорта. Также в проект входит создание "тихой" зоны с оборудованными спусками к пруду и строительством первого в регионе ресторана на воде. Сроки реализации будет устанавливать Минстрой России, но полагаю, что весь проект будет реализован в течение 2025-2026 годов", - добавил собеседник агентства.

За последние годы в городе в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" часть городского пруда была благоустроена. Так, на территории создана единственная в регионе скейт-площадка, а также обустроены волейбольная и детская площадки, установлены скамейки и качели.