Сергей Собянин заявил о готовности Москвы к новому учебному году

По словам мэра, в школы, сады и колледжи пойдут более 1,6 млн детей.

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«Везде организовано питание. Для малышей и учеников интернатов — пятиразовое, для младших классов — завтрак, для студентов колледжей — обед, для учеников из многодетных и социально незащищённых семей — завтрак и обед», — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Сергей Собянин также уточнил, что 1 сентября в столице откроются 30 новых зданий школ и детских садов.