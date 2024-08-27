Самому возрастному волонтеру в Москве 87 лет

Самому юному волонтеру в Москве шесть лет, самому возрастному - 87. Об этом сообщил в ходе шестого Международного муниципального форума стран БРИКС (ММФ БРИКС) директор ГБУ города Москвы "Мосволонтер" Александр Левит.

"Сегодня в Москве волонтерской деятельностью занимается около 1,3 млн человек <...>. Сегодня в волонтерство приходят абсолютно разные люди разных возрастов <...>. Самому младшему волонтеру 6 лет - это ярый помощник мамы, папы на волонтерских сменах в штабе по сбору гуманитарной помощи. А самому возрастному волонтеру, который сегодня помогает на форуме "Территория будущего. Москва 2030", 87 лет, и он выходит практически каждый день на смены", - сказал Левит.

Он отметил, что волонтерство сегодня позволяет начать свою профессиональную деятельность. Многие школьники выбирают занятия по волонтерству, чтобы познакомиться с будущим высшим учебным заведением или работодателем, понять суть работы.

"Школьники могут получать дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение к ЕГЭ <...>, студенты активно пользуются своей личной книжкой волонтеров для того, чтобы участвовать в различных стипендиальных программах <...>. Для бизнеса становится важным наличие социального и волонтерского опыта у кандидата, который приходит на работу", - добавил Левит.

ММФ БРИКС проходит на площадке Центрального выставочного комплекса "Экспоцентр" 27-28 августа 2024 года. Ожидается, что в работе ММФ БРИКС примут участие делегации из 126 стран. На мероприятии также соберутся представители 89 регионов России.