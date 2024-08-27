Депутат МГД Перфилова рассказала о новых предметах и правилах в школах Москвы

Депутат МГД и директор школы № 2098 Надежда Перфилова прокомментировала нововведения, касающиеся школьников, официально вступающие в силу с 1 сентября.

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"Школы Москвы ждут некоторые изменения, которые затронут и педагогов, и учеников. Наверное, самое обсуждаемое – ограничение пользованием на уроках смартфонов, планшетов, умных часов. Поправки в Федеральный закон "Об образовании" были приняты коллегами из Госдумы РФ еще в декабре 2023 года, но вступают в силу с нового учебного года. До этого соответствующие нормы школы могли внести в устав образовательного учреждения", – пояснила Перфилова.

В свете этого, заявила она, со всеми участниками учебного процесса – педагогами, учениками и их родителями – предстоит проработать массу организационных моментов.

"Собирать телефоны в коробку на входе или разрешить оставить в сумке, попросив отключить оповещения? Кто будет контролировать эти действия, отвечать за собранные телефоны? Как организовать процесс, чтобы не отнимать время от урока? Мы все вместе должны найти ответы на эти вопросы", – подчеркнула депутат.

Кроме того, Перфилова рассказала и о ряде изменений в образовательной программе, которые министерство просвещения России утвердило еще в апреле.

"С нового учебного года в школьное расписание возвращается такой предмет как "Труд". Для ребят средних классов он заменит урок "Технологии", возвращая нас к опыту советского образования. Теперь, как и тогда, мальчиков будут обучать столярному мастерству и черчению, девочек – кулинарии, кройке и шитью. Вместе они будут изучать компьютерную графику, 3D-моделирование, робототехнику", – рассказала парламентарий.

Также она напомнила, что вместо Основ по безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в новом учебном году появится новый предмет – "Основы безопасности и защиты Родины". По содержанию он во многом похож на ОБЖ, только к нему добавлены азы начальной военной подготовки. Для старших классов – с закреплением полученных знаний на практике.