Для подачи заявок на голосование бумажным бюллетенем осталась неделя

Для подачи заявок на голосование бумажным бюллетенем на сентябрьских выборах в Мосгордуму осталась неделя. Об этом во вторник, 27 августа, рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.

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В день тестового голосования и в сами дни выборов горожане смогут проголосовать любым доступным образом, в том числе на странице онлайн-голосования, с помощью терминалов электронного голосования или бумажных бюллетеней непосредственно на участке. При выборе последнего варианта необходимо предварительно оставить заявку на официальном сайте мэра Москвы или в территориальной избирательной комиссии до 2 сентября.

— На сегодняшний день подано 5073 заявки на голосование бумажным бюллетенем, — передает слова Кирилловой сайт общественного штаба по наблюдения за выборами.

В тестовом голосовании в Мосгордуму приняли участие около 650 тысяч жителей столицы. Все прошло в штатном режиме.

Утром 23 августа в Москве началось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами МГД.

6–8 сентября в Москве выберут депутатов Московской городской Думы и муниципальных депутатов ТиНАО. Голосование пройдет дистанционно (ДЭГ) и на избирательных участках. Подробности о ДЭГ можно найти на странице «ПОЛИТМОСКВЫ», ознакомиться с картой избирательных участков столицы — на сайте Мосгоризбиркома.