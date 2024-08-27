27 августа стало самым теплым днем месяца в Москве

Вторник, 27 августа, стал самым теплым днем в Москве в августе. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ поднялась до 29,2 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

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"Сегодня самый теплый день августа, на нашей базовой станции – 29,2 градуса, вчера было 28,9. Может быть, еще температура повысится, но уже самый-самый теплый день месяца", – подчеркнул синоптик.

По словам метеоролога, в центре Москвы значения составили 30,3 градуса. Вильфанд отметил, что с 28 августа температура начнет незначительно снижаться.

В связи с жарой в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 18:00.

Тем временем в столице начали бесплатную раздачу бутылок с водой в транспорте. Их можно получить у инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", а также "Пионерская" и "Выхино".

В жаркую погоду работники метро ежедневно замеряют температуру на станциях и, если нужно, меняют режим работы вентиляции, которая сейчас работает в летнем режиме.