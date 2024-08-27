В конце недели в столичном регионе жара постепенно сменится локальными дождями и прохладой. Об этом во вторник, 27 августа сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Первые два дня семидневки температура будет держаться на аномально высоких значениях. Однако затем воздух остынет до плюс 23 градусов. Благодаря небольшим осадкам в четверг, 29 августа, на улице станет значительно свежее, передает слова специалиста Telegram-канал «Zvezdanews».

Станет ли эта неделя последней жаркой в столичном регионе и какие температуры ожидать в начале сентября, «Вечерней Москве» рассказал Александр Шувалов. Он раскрыл, что начало сентября порадует горожан также солнечной погодой.

Медленно смещаясь на юго-восток, антициклон сохранит в столичном регионе малооблачную, сухую и аномально жаркую погоду во вторник, 27 августа. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.