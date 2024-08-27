Москвичам рассказали, когда в столице наступит бабье лето

Бабье лето в этом году в Москве начнется в середине сентября, сообщает телеканал «360» со ссылкой на научного эксперта Российского экологического движения Илью Рыбальченко.

Он напомнил, что бабьим летом называют период осени, который характеризуется устойчивой, теплой и сухой погодой после первых заморозков или значительного похолодания. Бабье лето может длиться от нескольких дней до нескольких недель.

В этом году такой период потепления ожидается примерно с 14 по 21 сентября, сказал эксперт, добавив, что в эти дни осадков будет немного, а воздух в столице прогреется до 18–20 градусов. После этого возможны очередное понижение температуры и постепенный переход к более прохладной осенней погоде.