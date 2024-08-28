Собянин: 1 сентября в Москве откроется 30 новых зданий школ и детсадов

27 августа мэр Москвы Сергей Собянин выступил на городском открытом педагогическом совете.

В этом году традиционный августовский педсовет прошел на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе.

— Всегда, во все времена волнительный день. Мы, взрослые, вспоминаем свой первый класс и первых педагогов. Конечно, волнуемся за наших детей и внуков, за их будущее, за те знания, которые они приобретут в наших школах благодаря вашему умению, мастерству, душе, которую вы вкладываете в свою профессию, — глава города поблагодарил работников образования за их труд.

К новому учебному году в городе подготовлены около пяти тысяч зданий детсадов, школ и колледжей. Более двух тысяч из них отремонтированы. Построены и введены в эксплуатацию 30 корпусов.

Кроме того, в этом году в Москве началась масштабная программа модернизации по новому стандарту «Моя школа». В ее рамках к началу учебного года уже отремонтировали четыре здания.

— Ежегодно около 100 школ в Москве будут реконструировать по новому стандарту, — заявил Сергей Собянин.

В каждом здании работы должны быть выполнены за год, а учеников на это время переведут в другие корпуса. Также мэр отметил, что эксперимент по подготовке одиннадцатиклассников к ЕГЭ уже распространился почти на все школы столицы.

Кроме того , в этом году внедряют и единый стандарт ко всем профильным классам, что позволит повысить качество обучения. Еще одно важное решение — в московских колледжах на четыре тысячи увеличили количество бюджетных мест.

— Идет удвоение количества мест в московских колледжах для бесплатного приема наших учащихся из столичных школ. Это произошло благодаря тому, что в Москве кардинально пересмотрели программу обучения в колледжах, сделав ее приближенной к практическим требованиям и задачам предприятий, — сказал Сергей Собянин.

В Москве можно получить среднее образование по одной из 170 специальностей. Кроме того, налажено взаимодействие с работодателями, чтобы ребята могли трудоустроиться на ведущие предприятия города.

Педсовет завершился приятным моментом награждения — 20 школ получили городские гранты. Среди лауреатов школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г. А. Вартаняна. Ольга Афанасьева, директор образовательного учреждения, поблагодарила за те возможности, которые предоставляет город:

— За последние 10 лет мы реализовали все проекты московского образования. Сейчас более двух тысяч ребят учатся в вузах столицы.

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МЭРА

На Москве-реке стало еще безопаснее. Акваторию главной водной артерии столицы разделили на 12 участков для отдыха на воде, регулярных и прогулочных маршрутов, разовых мероприятий и фейерверков. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Нацпроект «Производительность труда» позволил московскому предприятию на 20 процентов увеличить выпуск бионических протезов. Как рассказал в соцсетях Сергей Собянин, в столичной компании усовершенствовали процесс сборки протеза кисти: организовали его по принципу поточно-конвейерной системы, стандартизировали рабочие места, выровняли загрузку персонала и многое другое. Число изделий, изготавливаемых в смену, выросло на 20 процентов.