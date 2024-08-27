Собянин: акваторию Москвы-реки поделили на 12 зон

Акваторию Москвы-реки разделили на 12 зон для большей безопасности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На Москве-реке стало еще безопаснее: акваторию разделили на зоны. Поделили ее на 12 отдельных участков для отдыха на воде, регулярных и прогулочных маршрутов, разовых мероприятий и фейерверков», – написал мэр.

Он пояснил, что спортивный отдых – вейкборд, яхтинг, гребля, сапы – перенесли в зоны с меньшим потоком на судовом ходу.

«Например, сап-бордингом можно заниматься в Большом Строгинском затоне и в Серебряном Бору, воднолыжным спортом – в районе Спасского затона, а водно-моторным спортом – в Мякинино, на Химкинском водохранилище и в других местах», – рассказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что зонирование снизит число перекрытий акватории, из-за которых раньше отменялись рейсы; исключит риски, связанные с жизнью и здоровьем пассажиров и отдыхающих на воде; и позволит активнее развивать инфраструктуру.