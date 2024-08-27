Ракова рассказала о подготовке профессионалов киноиндустрии в Москве

Колледж № 40 «Московская международная киношкола» уже более двадцати лет готовит квалифицированных специалистов для киноиндустрии. За этот период почти две тысячи студентов успешно завершили обучение.

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Об этом во вторник, 27 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

— Москва является центром российской киноиндустрии. Здесь сосредоточены крупнейшие студии, продюсерские компании и творческие коллективы, которые создают более 90 процентов отечественных фильмов и сериалов, — отметила заммэра.

Студенты начинают практиковаться с профессиональным оборудованием уже на первом курсе, участвуют в театральных постановках и посещают реально действующие съемочные площадки. На втором курсе они уже имеют возможность разрабатывать и реализовывать собственные проекты.

В этом году учебный кинопавильон был полностью модернизирован, что позволяет студентам совершенствовать свои навыки работы со световыми эффектами и съемочной техникой. Как отметила Ракова, в колледже функционируют современная студия звукозаписи и мастерская по монтажу.

В центре «Киногорода» — образовательно-развлекательный объект «Сцена Театра имени М. Н. Ермоловой», оформленная по мотивам исторического здания театра. Локация знакомит посетителей с возможностями Московского кинокластера в интерактивном формате: мастер-классы, участие в съемках, возможность погрузиться в атмосферу любимых фильмов.