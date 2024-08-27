Анастасия Ракова рассказала о подготовке профессионалов киноиндустрии в Москве
Колледж № 40 «Московская международная киношкола» уже более двадцати лет готовит квалифицированных специалистов для киноиндустрии. За этот период почти две тысячи студентов успешно завершили обучение.
Об этом во вторник, 27 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
— Москва является центром российской киноиндустрии. Здесь сосредоточены крупнейшие студии, продюсерские компании и творческие коллективы, которые создают более 90 процентов отечественных фильмов и сериалов, — отметила заммэра.
Студенты начинают практиковаться с профессиональным оборудованием уже на первом курсе, участвуют в театральных постановках и посещают реально действующие съемочные площадки. На втором курсе они уже имеют возможность разрабатывать и реализовывать собственные проекты.
В этом году учебный кинопавильон был полностью модернизирован, что позволяет студентам совершенствовать свои навыки работы со световыми эффектами и съемочной техникой. Как отметила Ракова, в колледже функционируют современная студия звукозаписи и мастерская по монтажу.
В центре «Киногорода» — образовательно-развлекательный объект «Сцена Театра имени М. Н. Ермоловой», оформленная по мотивам исторического здания театра. Локация знакомит посетителей с возможностями Московского кинокластера в интерактивном формате: мастер-классы, участие в съемках, возможность погрузиться в атмосферу любимых фильмов.