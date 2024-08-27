Москвичи смогут обменять баллы программы «Миллион призов» на билеты в театр

Победители программы «Миллион призов» смогут обменять баллы на билеты в московские театры, музеи и аттракционы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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«Москвичи, которые на выборах депутатов в сентябре проголосуют электронно, смогут принять участие в акции #ВыбираемВместе2024 — Москва программы «Миллион призов». Среди проголосовавших разыграют призовые баллы. Победители смогут обменять их на билеты в столичные театры, музеи и на аттракционы, промокоды на покупки в магазинах, кафе и других заведениях Москвы», – говорится в сообщении.

Как уточнятся, всего в каталоге театров-партнеров представлено около 40 площадок: в частности, Московский драматический театр имени Пушкина, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Театр на Таганке, Московский академический театр сатиры и «Современник».

«В каталоге партнеров программы «Миллион призов» есть предложения и для тех, кто ищет более шумные и яркие развлечения. С помощью призовых баллов москвичи смогут выгодно приобрести билеты в парк развлечений и покататься на аттракционах. Помимо этого, возможность получить яркие впечатления ждет тех, кто посетит смотровую площадку на высоте 327 м. Помимо захватывающих видов на Москву, гости смогут продегустировать мороженое и шоколад», – отмечается в сообщении.

Акция программы «Миллион призов» в 2024 году пройдет в столице в 10-й раз. Москвичи, принявшие участие в дистанционном электронном голосовании, получат шанс выиграть от 1 тыс. до 5 тыс. баллов, которые можно обменять на скидки от партнеров программы. Помимо этого, горожане смогут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш и выиграть одноразовую скидку в размере 15 тыс. баллов в категориях «Путешествия и культура», «Спорт», «Техника для дома».

Выборы в Московскую городскую думу состоятся с 6 по 8 сентября.