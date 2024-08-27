Школы и детские сады подготовили к отопительному сезону

В Москве подготовили все образовательные учреждения к новому отопительному сезону.

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Об этом пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Завершены работы по подготовке оборудования и сетей, обеспечивающих теплоснабжение зданий системы образования, мероприятия прошли в соответствии с утвержденным графиком", – сказал Бирюков, добавив, что сейчас к отопительному сезону полностью готовы более 4,5 тысячи школ, детских садов и других учреждений.

Он отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду школ и детсадов находится на особом контроле, так как с началом отопительного сезона в эти организации тепло подается в первую очередь.

Всего к зиме подготовили более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Бирюков подчеркнул, что все мероприятия завершены в установленный срок, до 25 августа.

Специалисты комплекса городского хозяйства столицы ранее завершили гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. По словам Бирюкова, организация испытаний теплосетей является одним из главных направлений подготовки к отопительному сезону, так как специалисты должны выявить потенциально ненадежные участки и восстановить их.

До этого в Москве заменили системы отопления в 812 МКД. Работы проводились в рамках программы капремонта жилищного фонда и начались сразу после завершения предыдущего отопительного сезона.