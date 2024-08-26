Москвичей предупредили о сильной жаре во вторник

ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о жаре до 30 градусов во вторник днем, 27 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МЧС пояснили, что москвичам следует быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, а также использовать одежду светлых тонов и головной убор.

Синоптики уточнили, что жара в столице продержится до четверга, 29 августа. При этом «тропических» ночей в Москве этим летом больше не будет, заверили специалисты.

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Метеорологи отметили, что к самым жарким районам столицы относятся Арбат, Замоскворечье, Тверской, Хамовники, Якиманка, Мещанский, Красносельский, Пресненский, Донской и Даниловский.

Наиболее прохладными районами в пределах МКАД являются Бибирево, Коньково, Богородское, Измайлово, Кунцево, Гольяново, Восточное Измайлово, Теплый Стан и Ясенево, резюмировали синоптики.