В Московском музее открылась выставка, посвященная Пушкину и Маяковскому

В Московском музее современного искусства открылась выставка «Юбилейное "Юбилейного"». Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, она посвящена стихотворению поэта Владимира Маяковского, написанному в 1924 году в честь 125-летия со дня рождения Александра Пушкина.

© И. Семенов. А.С. Пушкин и В.В. Маяковский. Эскиз для обложки журнала «Крокодил». 1958 год. Государственный музей А.С. Пушкина

Зрителям покажут живописные, графические и скульптурные изображения Пушкина и Маяковского, а также снимки посвященных поэтам площадей и памятников. Экспозицию дополняют издания сочинений и копии рисунков писателей, публикации в прессе, связанные с 20-ми годами прошлого века, а также фрагменты кинозаписей тех лет. Кроме того, для выставки в Московском музее подготовили специальное видеоинтервью с исследователем Александром Лаврентьевым и маяковедом Мариной Красновой.

Увидеть экспозицию можно до 20 октября по адресу Ермолаевский переулок, дом 17. Она является частью специальной исследовательской программы «Коллекция. Точка обзора», которая знакомит зрителей с собранием произведений из фондов музея. Сам проект объединяет различные выставки, от монографических до междисциплинарных.