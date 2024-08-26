Более 150 экспертов и лидеров мнений: на ВДНХ пройдет Московский медиафестиваль

31 августа на площади Промышленности на ВДНХ начнется Московский медиафестиваль. Как сообщает официальный портал мэра Москвы, гостей ждет программа с участием более чем 150 экспертов и лидеров мнений — топ-менеджеров, креативных продюсеров, ведущих шоу, блогеров, журналистов, главных редакторов и других. Отмечается, что вход на мероприятие бесплатный.

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Московский медиафестиваль пройдет в течение двух дней (с 31 августа по 1 сентября), с 10:00 до 21:00. За это время состоятся свыше 60 мероприятий, среди которых заявлены различные мастер-классы, лекции, интеллектуальные игры, рассчитанные на любые интересы, возраст и уровень знаний. Кроме того, организуют и онлайн-трансляцию мероприятий.

Территорию проведения фестиваля разделят на несколько тематических зон. Так, на площадке «Обучение» пройдут мероприятия для специалистов, предпринимателей из сферы медиа и всех, кто интересуется отраслью. В зоне «Развлечения» состоятся мастер-классы, тематические лекции и презентации, а также занятия для самых маленьких посетителей. На площадке «Вдохновение» гостей будут ждать выставочное пространство, интерактивные инсталляции, арт-объекты и фотозоны, а также креативные места для творческих фотосъемок.

После деловых и развлекательных мероприятий все гости смогут посетить концерт: 31 августа на сцену выйдут руппы DAASHA, «Никита Киоссе», «НайдИ», «Фейгин», «ЭRIKA» и «Мартгорит», а также блогер Марьяна Ми. 1 сентября ожидается показ «Ночи пожирателей российской рекламы», во время которого можно будет посмотреть лучшие рекламные ролики страны. Вход на мероприятия для гостей бесплатный.