Культурный центр в Беговом районе Москвы получил новые помещения

Объединение культурных центров Северного административного округа получило дополнительные помещения в Беговом районе столицы. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, об этом рассказал министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

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Он отметил, что речь идет о здании на улице Правды, 11. Ранее объединение занимало там помещения площадью более 356 квадратных метров, в которых работает культурный центр Фазиля Искандера — библиотека № 36. В нем воссоздана мемориальная комната, экспозиция которой представляет собой кабинет писателя и включает в себя его личные вещи.

«Благодаря дополнительным площадям, которые были переданы городом, учреждение сможет расширить свою деятельность и открыть новые студии для детей и взрослых», — отметил Гаман.

Помещения находятся на первом этаже девятиэтажного жилого дома. В них организация будет проводить выставки картин и снимков, устраивать литературные гостиные, встречи с деятелями искусств, а также тематические мастер-классы. Услуги будут востребованы горожанами, уверены в мэрии.