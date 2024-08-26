Инвесторы отреставрируют пять исторических зданий в Москве. Как сообщает официальный сайт мэра столицы, об этом рассказал министр московского правительства, глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

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Он отметил, что все здания были приобретены у города с начала 2024 года и являются объектами культурного наследия. Сейчас эти объекты недвижимости не используются, инвесторам предстоит отреставрировать их в соответствии с научно-проектной документацией. После реставрационных работ собственники смогут приспособить их для развития собственного бизнеса. Здания находятся в Центральном административном округе, неподалеку от станций метро, в районах с высоким пешеходным трафиком и развитой инфраструктурой.

Первое реализованное строение — историческое здание 1895 года постройки по адресу: Воронцовская улица, дом 9, строение 1. Площадь жилого дома превышает 368 квадратных метров. Еще один находится в районе Якиманка, на Большом Саввинском переулке, 8, строение 5. Там находится дом ремесленно-технического училища Общества распространения технических знаний. Его площадь — более 340 «квадратов». В районе Хамовники инвесторы приобрели часть городской усадьбы купца Марка Гусева на Большой Полянке, 65/74, строение 1. Его площадь составляет свыше 1,1 тысячи квадратных метров.

Еще два здания инвесторы приобрели в Басманном районе. Это памятник архитектуры «Палаты Щербаковых», который находится на Бакунинской улице, 24 и дом купца Крупенникова в Денисовском переулке, 24, площадью 702 квадратных метра.