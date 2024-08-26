Жители Нагатина-Садовников просят установить видеонаблюдение в парке «Жужа»

Активные жители района Нагатино-Садовники просят установить в парке в пойме реки Жужи камеры видеонаблюдения – под коллективным обращением с просьбой усилить безопасность отдыхающих подписалось около тысячи москвичей. Об этом рассказала депутат Московской городской думы Ольга Мельникова.

— Пойму этой реки благоустроили в прошлом году. Здесь появились новые дорожки, зона для комфортного отдыха, оборудованная площадка для мангалов. Но, к сожалению, не все посетители парка смогли оценить созданный уют: порой у мангалов отдельные граждане выясняют отношения, доходя до драк, – отметила Ольга Мельникова.

По ее словам, инициативная группа жителей подготовила коллективное обращение и собрала необходимое количество подписей за установку видеокамер. Документы переданы в префектуру ЮАО для рассмотрения возможности финансирования указанных работ.