Жители Нагатина-Садовников просят установить видеонаблюдение в парке «Жужа»
Активные жители района Нагатино-Садовники просят установить в парке в пойме реки Жужи камеры видеонаблюдения – под коллективным обращением с просьбой усилить безопасность отдыхающих подписалось около тысячи москвичей. Об этом рассказала депутат Московской городской думы Ольга Мельникова.
— Пойму этой реки благоустроили в прошлом году. Здесь появились новые дорожки, зона для комфортного отдыха, оборудованная площадка для мангалов. Но, к сожалению, не все посетители парка смогли оценить созданный уют: порой у мангалов отдельные граждане выясняют отношения, доходя до драк, – отметила Ольга Мельникова.
По ее словам, инициативная группа жителей подготовила коллективное обращение и собрала необходимое количество подписей за установку видеокамер. Документы переданы в префектуру ЮАО для рассмотрения возможности финансирования указанных работ.
— Активные жители уверены, что камеры видеонаблюдения помогут охладить пыл «шашлычных боксеров». Кроме того, они обратились с просьбой оборудовать камерами парковку. Установка видеонаблюдения – стандартная процедура в рамках благоустройства многих парковых зон. Уверена, что просьба жителей Нагатина-Садовников будет удовлетворена, потому что команда мэра Москвы очень серьезно относится к обеспечению безопасности москвичей, – отметила Ольга Мельникова.