Собянин рассказал о развитии речного транспорта

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в соцсетях о развитии речного транспорта и строительстве соцобъектов, а в личном блоге поделился успехами школьников и книжных магазинов.

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Москва продолжает развивать регулярный речной транспорт.

В 2025 году на маршруты выйдут десять новых электросудов, из них восемь уже заложены на верфи.

— Они экологичны на 100 процентов, так как не загрязняют ни воду, ни воздух, — подчеркнул Сергей Собянин.

Кроме того, в городе началось строительство пяти причалов. Они смогут принимать до двух судов одновременно. Причем во время посадки и высадки пассажиров причалы будут работать как зарядные станции для речного электротранспорта.

К 2030 году в столице планируют запустить еще около пяти регулярных речных маршрутов.

А уже в конце августа в городе появятся два новых ночных автобусных маршрута — н14 и н16.

Книжный город

Москва остается одним из самых читающих городов мира. Популярностью среди жителей столицы пользуются как библиотеки, которые уже выдали более 1,12 миллиона читательских билетов, так и книжные магазины. Ежегодно на их полки поступает около 80 тысяч новых изданий.

— Несмотря на бурное развитие электронных и аудиоформатов, онлайн-сервисов и маркетплейсов, больше половины книжных покупок москвичи по-прежнему совершают в книжных магазинах, — отметил Собянин.

Один из самых старейших книжных магазинов Москвы расположен в Камергерском переулке. В августе он отмечает столетний юбилей.

— Особым шармом обладают активно развивающиеся в последние годы небольшие независимые книжные магазины — сейчас их доля на рынке почти 16 процентов, — добавил Сергей Собянин. — Они выступают витриной для интеллектуальной литературы и малоизвестных широкой публике авторов.

Открыть для себя современных авторов также можно на книжных фестивалях и ярмарках. Так, в начале сентября в столице пройдет 37-я Московская международная книжная ярмарка.

Строительство соцобъектов

В больнице имени Вересаева завершается капитальный ремонт многопрофильного корпуса. В нем заработают семь отделений.

На востоке города по программе реновации, помимо жилья, построят 13 объектов социальной инфраструктуры, включая детские сады, школы и стоматологическую поликлинику. А на юго-западе столицы до конца года появится культурно-досуговый центр.

Отличные знания

Московские школьники получают одно из лучших образований не только в нашей стране, но и в мире. По итогам Всероссийской олимпиады школьников столичные ученики получили 1331 награду, включая 250 дипломов победителей. На международных соревнованиях москвичи уже завоевали 35 медалей — половину от общего числа наград сборной России.

Успехи учеников — результат серьезной работы. Ребята получают знания на уроках и самостоятельно, в том числе благодаря многочисленным сервисам «Московской электронной школы».

Кстати

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому подтвердить наличие гражданства России по рождению у ребенка до 14 лет теперь можно в офисах «Мои документы». Кроме того, мэр сообщил в соцсетях, что оборот столичного ИТ-сектора за полгода превысил 2 триллиона рублей, и поздравил Московский зоопарк с первым днем рождения панды Катюши.