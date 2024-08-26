Собянин рассказал, как столичные специалисты помогли благоустроить парк

25 августа Донецку исполнилось 155 лет. К празднику столичные специалисты привели в порядок один из парков города. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в соцсетях.

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Москвичи восстанавливают инфраструктуру и инженерные коммуникации в Донецке с 2022 года. Коммунальщики ремонтируют жилые дома и социальные объекты, помогают подготовить их к осеннее-зимнему периоду. До наступления холодов нужно проверить котельные и тепловые сети в пяти районах города и больше трех тысяч зданий.

— Ко Дню города Донецка привели в порядок один из парков. Раньше он находился в полузаброшенном состоянии, — сообщил Сергей Собянин. — Обустроили пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, пространство для выгула собак, установили освещение.

Осенью здесь высадят дополнительные деревья и кустарники, а к концу августа завершат благоустройство еще одной зеленой территории.

— Новый облик приобрела и одна из центральных улиц города, — добавил Собянин. — Здесь расположено главное лечебное учреждение, где также проходят восстановительные работы.

На улице привели в порядок проезжую часть и тротуары, на которых установили современные остановки, заменили ограждения и светофоры.

К празднованию Дня города готовится и Москва, уделяя особое внимание сохранению и благоустройству зеленых территорий. В городе расположены 166 парков — памятников культурного наследия. Так, в усадьбе Покровское-Стрешнево воссоздали регулярный сад. Продолжается благоустройство в музее-заповеднике «Коломенское».