Москвичи смогут увидеть в небе МКС в ночь на 28 августа

В ночь с 27 на 28 августа жителям Москвы представится интересная возможность понаблюдать невооруженным взглядом движение Международной космической станции. Об этом во вторник, 27 августа сообщает «Москва 24».

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По информации СМИ, желающие увидеть полет станции должны внимательно всматриваться в ночное небо с 03:27 до 03:30 28 августа. Сама МКС будет выглядеть как яркая звезда, плавно двигающаяся с юго-запада на юго-восток.

Также уточняется, что станцию можно будет наблюдать с территории столицы вплоть до 4 сентября. В некоторые дни станция будет пролетать даже дважды. Наилучшее местом для наблюдений стоит выбирать подальше от города, где огни мегаполиса не помешают увидеть МКС, говорится в материале «Москвы 24».

Планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн, а также естественный спутник Земли Луна окажутся утром 28 августа по одну сторону от Солнца, что неофициально называют «парадом планет». Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. Жители Земли смогут увидеть это астрономическое явление.