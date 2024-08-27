Москвичи смогут увидеть в небе МКС в ночь на 28 августа
В ночь с 27 на 28 августа жителям Москвы представится интересная возможность понаблюдать невооруженным взглядом движение Международной космической станции. Об этом во вторник, 27 августа сообщает «Москва 24».
По информации СМИ, желающие увидеть полет станции должны внимательно всматриваться в ночное небо с 03:27 до 03:30 28 августа. Сама МКС будет выглядеть как яркая звезда, плавно двигающаяся с юго-запада на юго-восток.
Также уточняется, что станцию можно будет наблюдать с территории столицы вплоть до 4 сентября. В некоторые дни станция будет пролетать даже дважды. Наилучшее местом для наблюдений стоит выбирать подальше от города, где огни мегаполиса не помешают увидеть МКС, говорится в материале «Москвы 24».
Планеты Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн, а также естественный спутник Земли Луна окажутся утром 28 августа по одну сторону от Солнца, что неофициально называют «парадом планет». Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария. Жители Земли смогут увидеть это астрономическое явление.