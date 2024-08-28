В Москве температура 1 сентября значительно превысит норму

Температура воздуха 1 сентября в Москве превысит климатическую норму примерно на 5 градусов, она составит 25-29 градусов.

Осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Москве температура 1 сентября будет высокая, существенно выше нормы, примерно на 5 градусов, будет преобладать антициклональная погода: небольшая облачность, осадков не ожидается. Давление высокое, выше нормы на 10-12 мм, ночь лунная, днем солнечно и температурный диапазон составит 24-29 градусов", - сказал он.

Метеоролог добавил, что утром температура составит от 18 до 24 градусов. Ночью будет 15 градусов.

Он подчеркнул, что в начале следующей недели температурный фон существенно не изменится.