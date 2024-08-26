В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики Гидрометцентра РФ на территории Москвы из-за жаркой погоды.

"Очень высокая температура, до 30 градусов", - отмечается на прогностических картах, где оранжевый уровень является предпоследним в колористической шкале и символизирует опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Действует этот уровень с 13:00 до 17:00 мск.

Согласно прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в столичном регионе ожидается небольшая облачность без осадков, воздух прогреется до 16 градусов, причем в центре Москвы столбики термометров могут подняться до 20 градусов. Днем во вторник, 27 августа, в мегаполисе и Подмосковье снова до 30 градусов, ветер будет переменных направлений со скоростью 2-7 м/с.