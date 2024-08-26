Москвичам предрекли возвращение купального сезона

К следующим выходным столичные водоемы достаточно прогреются, чтобы возобновить купальный сезон.

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Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«При теплых ночах, когда температура составляет около 15 градусов, жаркая, солнечная погода днем, прогревается вода. Купальный сезон восстановится к следующим выходным», — спрогнозировал специалист.

По словам синоптика, температура воды в Москве и области достигнет комфортных для купания 21-22 градуса.

О возвращении купального сезона предупредили и жителей Калининградской области — там вода уже прогрелась до 21 градуса, а к середине недели столбики термометров поднимутся до 24-28 градусов. На Черном море, как отметил Вильфанд, температура воды держится на уровне 27 градусов.

Возобновление купального сезона ранее пообещал и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Метеоролог упомянул и лучшие варианты для купания: Ока, низовья Москвы-реки у Коломны и Клязьма у Орехово-Зуево.