Представлена географическая схема метро 2030 года

На выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» представили будущую схему столичного метро.

© Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Об этом сообщает 360.ru.

Как отметили в Дептрансе, на географической схеме, помимо станций метрополитена, указаны железнодорожные и речные вокзалы, кольцевые автомагистрали, основные парки и водные объекты.

Также можно увидеть месторасположение новых линий метро и новые станции на уже существующих ветках. Среди них — «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской, «Достоевская» на Кольцевой, «Гольяново» на Арбатско-Покровской и «Потапово» на Сокольнической.

Кроме того, на схеме представлен перспективный московский городской вокзал Рижская и высокоскоростная магистраль в Санкт-Петербург.