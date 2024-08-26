Ракова рассказала, как школьников Москвы будут готовить к Всероссийской олимпиаде

Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве начинается набор в группы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников.

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"За 10 лет мы изменили представление об обычной московской школе - теперь это место, где ребята могут раскрыть свои таланты и реализовать себя в научной области. Совсем скоро откроем набор в группы по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников. В прошлом году занятия городских сборных посетили 40 тысяч человек. Благодаря трудолюбию ребят и всесторонней поддержке города, они показывают блестящие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Только в этом году москвичи завоевали награды на Всероссийской робототехнической олимпиаде, взяли золото на международных олимпиадах в Казахстане, Иране и Саудовской Аравии. А всего на счету столичных школьников по итогам девяти состязаний 35 медалей разного достоинства. И мы продолжаем вовлекать в олимпиадное движение все больше учеников из разных районов Москвы, с разным уровнем подготовки. Столичных школьников ждет комплексный подход в подготовке к интеллектуальным состязаниям под руководством ведущих преподавателей города. Кроме того, мы понимаем, что олимпиада - это серьезное испытание, которое требует много сил, в том числе и моральных. Именно поэтому к подготовке привлечены не только лучшие преподаватели города, но и профессиональные психологи", - рассказала вице-мэр.

С детьми работают опытные тренеры Центра педагогического мастерства, ведущие ученые Российской академии наук, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, Московского физико-технического института, Высшей школы экономики и других престижных вузов столицы. Занятия в сборных организуют по 24 предметам - всем, которые представлены на Всероссийской олимпиаде.

Присоединиться к ним можно будет уже в сентябре. Для этого необходимо пройти специальный отбор и подтвердить свой уровень знаний. Формат отбора кандидатов зависит от выбранного предмета. Школьников ждут очные и дистанционные этапы, онлайн-собеседования и тестирования. Возраст потенциальных кандидатов тоже зависит от учебной дисциплины. Общую информацию о графике отбора, формате заданий и рекомендации по подготовке к ним можно будет найти после 20 августа в специальном разделе на сайте Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки.

Ученики, в прошлом году ставшие победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады, приглашаются на подготовку без дополнительных испытаний.

Успешно прошедшие отбор школьники получат статус кандидатов в сборные и смогут приступать к занятиям.

В течение всего года для них будут проходить еженедельные семинары, интенсивные выездные школы и онлайн-курсы. Ученики, которые в сентябре не преодолеют отбор или учатся в младших классах, войдут в резерв сборной. Для них организуют кружки на базе школ в разных районах столицы, онлайн-курсы, работу с кураторами. Информация о наборе и расписание появится на сайте в начале учебного года.