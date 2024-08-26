В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве

Сильная жара ожидается в понедельник в Москве, в этой связи столичные спасатели призывают к осторожности.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков <...>, в дневные часы 26 августа в Москве ожидается сильная жара до 30 градусов", - говорится в сообщении.

В связи с жаркой погодой Главное управление МЧС России по Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. Кроме того, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.