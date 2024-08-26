Собянин: Столичные производители наращивают выпуск оборудования для транспорта

В Москве функционируют около 760 предприятий, специализирующихся на производстве электроники и приборов для различных видов транспорта, включая автомобили, поезда и грузовую технику. Об этом в понедельник, 26 августа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Межотраслевой кластер электромобилестроения начал свою работу два года назад в особой экономической зоне «Технополис «Москва». Он стал ключевой платформой для реализации проектов, связанных с разработкой и производством электротранспорта.

Кластер включает 62 компании, из которых 32 являются резидентами или арендаторами. Как сообщил мэр, эти компании занимаются локализацией производства электродвигателей для электромобилей, а также разработкой и выпуском электрофургонов, основанных на российском шасси «УАЗ».

В результате к концу 2023 года выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в городе увеличился на 40 процентов. В дополнение к этому компании представляют новые разработки и активно расширяют свои направления поставок, написал Собянин в своем блоге.На площадках московских технопарков ведутся серьезные разработки по созданию собственной коммунальной техники на электротяге, планируется открытие производства навесного оборудования и аксессуаров. Об этом рассказал член Общественного совета при Минтрансе России Алексей Кучмин на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030».