В Москве прошла масштабная акция «Ночь кино»

В Москве 24 августа в девятый раз прошла ежегодная акция «Ночь кино». Зрители увидели лучшие российские и зарубежные фильмы, классику отечественного кинематографа и лидеров проката — «Сто лет тому вперед», «По щучьему велению» и «Воздух». Об этом сообщили «Мосленте» в пресс-службе «Москино».

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Акция прошла почти на 170 городских площадках: в кинотеатрах «Москино», культурных центрах, библиотеках, парках, театрах и музеях. Их посетили около 17 тысяч человек.

Главным событием акции стала премьера фильмов народного проекта «Москино» «От идеи до премьеры». В рамках этого проекта москвичи в течение лета могли попробовать свои силы в кинематографе — предложить идею для сценария одного из трех короткометражных фильмов или сняться в главных и второстепенных ролях. В итоге три человека стали авторами идей для сценариев, а 35 финалистов народного кастинга снялись в фильмах «Яшка», «Побег» и «Путь к себе». В кинотеатре Художественный зрители впервые смогли посмотреть эти работы.

Также впервые в рамках акции «Ночь кино» состоялась программа «Молодое кино», где были представлены дебютные полнометражные работы молодых режиссеров, получившие награды на различных кинофестивалях. Режиссер Константин Богославский представил фильм «Куба, Марина», в центре «Зотов» прошел показ фильма «Анжелюс» Эдуарда Жолнин.

Традиционная программа «Ночь кино — детям» прошла на трех площадках «Москино»: в кинотеатрах «Космос», «Ангара» и «Тула». Там представили авторскую анимацию и мультфильмы ведущих анимационных студий России «Мельница», «КиноАтис», «Пчела».

При участии киноконцерна «Мосфильм» к 80-летию со дня рождения режиссера и актера Сергея Соловьева в кинотеатре «Ангара» показали фильмы «Асса», «Станционный смотритель» и «Сто дней после детства». В рамках программы «Открытые границы» зрителям продемонстрировали фестивальные картины из ЮАР, Ливана, Сербии, Анголы, Судана, Туниса и других стран.

Ранее россияне определили «самые женские» советские фильмы. Зрители выделили кинокартину «Девчата» режиссера Юрия Чулюкина, фильмы «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Служебный роман» Эльдара Рязанова.