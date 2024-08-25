В Москве стали активнее скупать парковочные места

За первые шесть месяцев 2024 года жители Москвы приобрели около 5,4 тысячи парковочных мест — на четверть больше, чем за тот же срок в прошлом году, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, их общая площадь превысила 82 тысячи квадратных метров.

Парковочные места остаются востребованными среди москвичей. В первом полугодии у города купили около 5,4 тысячи мест для хранения автотранспорта, их общая площадь превысила 82 тысячи квадратных метров. Результаты выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда горожане приобрели у столицы почти 4,3 тысячи машино-мест, — уточнил Ефимов.

Наибольший спрос зафиксировали на юго-востоке Москвы. Там у города выкупили более 1,6 тысячи объектов. Свыше 1,1 тысячи мест приобрели на юго-западе столицы, а в Западном административном округе — 840. Покупка осуществляется на торгах при помощи публичного предложения и по преимущественному праву собственников квартир.

Ранее депутат Сергей Гаврилов рассказал, что самовольно занимать парковочные места при помощи кирпичей, цепей или пометок на асфальте запрещено. За это водителю грозит штраф. Он посоветовал обращаться в полицию, если незаконно паркующийся человек вредит другим машинам или людям.