Аэроэкспрессы в Шереметьево будут останавливаться еще на одной станции

Аэроэкспрессы, следующие в аэропорт Шереметьево и обратно, будут останавливаться еще на одной станции в Москве, сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов «Российской газете».

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Это будет станция Беговая, которая вскоре откроется после реконструкции. Кроме того, там будут останавливаться еще и составы МЦД-4, помимо поездов МЦД-1.

Загрутдинов уточнил, что для того, чтобы пересесть с одного диаметра на другой, нужно будет просто перейти на другую сторону островной платформы или на одну из береговых платформ.

«Работы на станции Беговая находятся в активной фазе. Новая пересадка между МЦД-1 и МЦД-4 также появится на Тестовской, которая после завершения реконструкции будет переименована в Москва-Сити и будет объединена со станцией Москва-Сити МЦД-4 по кратчайшему пути», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что станция «Тестовская» МЦД-1 станет городским вокзалом.

«Уже в 2025 году коллеги из РЖД планируют завершить ее реконструкцию — Тестовская D1 станет московским городским вокзалом», — говорится в сообщении Дептранса.

На станции появятся три новые удобные платформы с навесами на всю длину, новые вестибюли будут оборудованы лифтами и эскалаторами. Кроме того, Тестовскую D1 с D4 соединят пешеходным тоннелем, благодаря чему пересадка станет быстрее и комфортнее.