Собянин сообщил о скором открытии нового культурного центра в Северном Бутове

Строительство культурно-досугового центра на улице Грина в Северном Бутове завершится в этом году, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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«В здании площадью больше трех тысяч квадратных метров будет три зоны: зрелищная, клубная и административная», — отметил Мэр Москвы.

В зрелищной зоне расположится концертный зал с системой постановочного освещения, которое используют на концертах и в театральных проектах.

В клубной зоне будут студии раннего развития детей, живописи, графики и декоративно-прикладного творчества, хореографический и музыкальный классы.

Территорию возле центра благоустроят, создадут общественное пространство.

Здание готово на 90 процентов. Специалисты завершают отделку концертного зала и устанавливают световое и звуковое оборудование.