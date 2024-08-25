Собянин сообщил о скором открытии нового культурного центра в Северном Бутове

Строительство культурно-досугового центра на улице Грина в Северном Бутове завершится в этом году, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«В здании площадью больше трех тысяч квадратных метров будет три зоны: зрелищная, клубная и административная», — отметил Мэр Москвы.
В зрелищной зоне расположится концертный зал с системой постановочного освещения, которое используют на концертах и в театральных проектах.
В клубной зоне будут студии раннего развития детей, живописи, графики и декоративно-прикладного творчества, хореографический и музыкальный классы.
Территорию возле центра благоустроят, создадут общественное пространство.
Здание готово на 90 процентов. Специалисты завершают отделку концертного зала и устанавливают световое и звуковое оборудование.