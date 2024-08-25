Собянин рассказал, как московские специалисты помогают восстанавливать Донецк

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 25 августа, поздравил Донецк с Днем города, ему исполнилось 155 лет. С 2022 года столичные специалисты восстанавливают инфраструктуру, помогают в подготовке и в прохождении осенне-зимнего периода, ремонтируют жилые дома и соцобъекты в городе.

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— Ко Дню города привели в порядок один из парков города. Обустроили пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, пространство для выгула собак, установили освещение. Осенью высадят деревья и кустарники, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Центральную улицу города специалисты также привели в порядок. Там отремонтировали проезжую часть, тротуары, заменили ограждения, светофоры, установили современные остановки.

Стало известно, что специалисты заканчивают капитальный ремонт многопрофильного корпуса Больницы имени В. В. Вересаева. Теперь там будут функционировать две операционные и два реанимационных отделения.

Выяснилось, что на востоке столицы в программу реновации включено 1062 дома. В эксплуатацию уже ввели 48 жилых комплексов, а еще 91 проектируют и строят. Квартиры с улучшенной отделкой уже предоставили жителям 175 домов.