Москва первой из мировых столиц приняла "железную" дистанцию триатлона

Москва стала первой из мировых столиц, которая приняла "железную" дистанцию триатлона. Соревнования на дистанциях 226 км и 113 км ("половинка") состоялись в рамках спортивного фестиваля "Лига Триатлона & IRONSTAR МОСКВА 226", который продлился с 24 по 25 августа.

Впервые в истории таких соревнований было организовано две транзитные зоны для участников гонки: первая располагалась в Крылатском на Гребном канале, вторая - в Лужниках. В любительской гонке на длинной дистанции (226 км) приняли участие 4 тыс. триатлетов-любителей. Самым возрастным участником "железной" дистанции стала 73-летняя Людмила Воронова. Участие в спортивном фестивале приняли и паратриталеты.

"Железную" дистанцию впервые преодолела президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу. "Никогда в жизни не думала, что пройду такую большую дистанцию. Мне казалось, что это невозможно... Я счастлива! - приводит ее слова национальная федерация. - Очень красивый город, красивые люди на невероятно красивых велосипедах, чудесная погода. Я поздравляю всех с невероятно крутым стартом".

В рамках фестиваля 25 августа также состоялся чемпионат России по триатлону на средней дистанции среди профессиональных триатлетов.

Длинная дистанция в 226 км складывается из нескольких этапов, которые следуют друг за другом непрерывно - плавательный этап 3,8 км, велогонка 180 км, беговой этап 42,2 км. Средняя дистанция в 113 км - это половина длинной.