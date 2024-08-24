На ВДНХ открылся фестиваль народов России и стран СНГ

Фестиваль народов России и стран СНГ проходит на ВДНХ. Для гостей устроили концерт, фотовыставку, дефиле в национальных костюмах, мастер-класс по рисованию женских традиционных нарядов и кукольный спектакль, передает корреспондент ТАСС.

Возле павильона "Армения", расположенного рядом с фонтаном "Дружба народов", установлена сцена для концерта. Танцевальные, вокальные ансамбли и солисты представили номера в национальных нарядах. По пути к сцене можно рассмотреть множество стендов с фотографиями представителей каждого народа в традиционных костюмах.

Внутри павильона "Армения" прошел модный показ, а на улице был организован мастер-класс, участники которого рисовали девушек в традиционной одежде разных народов.

Любители интеллектуального досуга смогли попробовать свои силы в соревнованиях по шахматам. Кроме того, в рамках фестиваля состоялся многонациональный марш дружбы.

Фестиваль организовала Федеральная национально-культурная автономия армян России, ВДНХ и Союзом армян России при поддержке Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Москвы.

В воскресенье на ВДНХ пройдет фестиваль "Абрикос". Гостей ждут выставка художников, ярмарка ремесленников, модный показ, джазовый фестиваль, турниры по футболу, шахматам и нардам, сообщается на сайте выставки.