В Москве запустят два новых ночных автобусных маршрута

Два новых ночных маршрута автобусов запустят в Москве в последнюю ночь лета - с 30 на 31 августа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Маршрут № Н14 свяжет метро "Китай-город" и станцию метро "Молодежная", что на северо-западе столицы. Второй маршрут - № Н16 - будет курсировать также от метро "Китай-город" до проезда Карамзина в районе Ясенево.

"Комфортный ночной транспорт получат жители 23 районов", - подчеркнул мэр.

По его словам, будут улучшены также и три уже работающих ночных маршрута. В частности, автобусы № Н7 будут курсировать по Волгоградскому проспекту до второго микрорайона Жулебино, автобусы № Н15 проследуют по Щелковскому шоссе до площади Соловецких Юнг, а круглосуточный маршрут № М40 разделится на два: дневной № М40 и ночной № Н10.

"Таким образом, в столице будет 18 ночных маршрутов, из которых два - круглосуточные", - заметил Собянин.

Он напомнил, что все ночные маршруты сходятся у станции метро "Китай-город", где пассажиры могут сделать пересадку и отправиться в любую часть города.