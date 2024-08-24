Панда Катюша попробовала на вкус подаренные на день рождения цветы

Любимица жителей и гостей столицы панда Катюша из Московского зоопарка попробовала на зуб подаренные ей в честь первого дня рождения искусственные цветы. Видео с именинницей опубликовала в своем Telegram-канале генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. На кадрах малышка с огромной заинтересованностью изучает свой подарок.

Катюша уже начала осматривать подарки, — подписала Акулова видео.

Агентство РИА Новости сообщило, что Катюше подарили большой бамбуковый торт, украшенный листьями и морковкой. На вершине торта — большая единица, символизирующая возраст панды.

В комментариях под постом подписчики Акуловой оставили десятки поздравлений в адрес именинницы. Малышке пожелали расти здоровой и оставаться такой же активной.

Родителей Катюши Диндин и Жуи привезли из Китая в 2019 году в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Катюша стала первым в истории России детенышем большой панды. За год у нее образовался настоящий клуб поклонников. Московский зоопарк выпустил футболки и худи с изображениями Катюши и ее мамы Диндин. Также изображение панды нанесено на тематические транспортные карты «Тройка».